Altın fiyatları sakin seyrediyor! Çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 1,07 artışla 256,2 liradan tamamladı. Gram altın bugüne ise 256,6 lira seviyesinden başladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 4 Temmuz güncel altın fiyatları…

4 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 256,6 lira

Çeyrek altın: 423 lira

Cumhuriyet altını: 1.727 lira

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Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izleyen ons altın, yüzde 1,5 artışla 1.418,8 dolardan işlem görüyor.

“TÜRKİYE’NİN ALTIN ÜRETİMİ 50 TONA ÇIKABİLİR”

Altın Madenciler Derneği (AMD) Başkanı Hasan Yücel, yaptığı yazılı açıklamada, hali hazırda AMD çatısı altındaki 22 firmada yaklaşık 10 bin kişi istihdam edildiğini, 2001 yılından 2018 yılına kadar ise toplamda 302 ton altın üretimi gerçekleştirdiklerini kaydetti. Bu süreçte altın üretiminin karşılığı olarak devlete toplamda 60 ton altına eş değer vergi ödediklerini vurgulayan Yücel, “2017 yılında 22 ton olan altın üretimini, 2018 yılında 27 tona çıkararak sektörde önemli bir sıçrama gerçekleştirdik. Yatırım aşamasındaki projelerin önümüzdeki 2-3 yılda devreye girmesiyle, Türkiye'nin altın üretimini çok rahatlıkla yıllık 50 tona çıkarabiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

Yücel, Türkiye'de siyanürle altın arandığına ilişkin iddiaların ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, şöyle devam etti:

“Bilerek veya bilmeyerek madencilik faaliyetlerini engellemeye yönelik girişimler nedeniyle, ülkemiz kendi yer altı kaynaklarını değerlendiremez hale gelmiştir. Madenler ülkenin yer altı zenginlikleridir. Yer altı zenginliklerini değerlendirmede başarılı olamayan ülkeler sanayide dışa bağımlı olmaktan kurtulamazlar. Madencilik sanayinin hammadde ve ara mal ihtiyacını karşılar, ülkeye döviz kaybettirmez, sürekli döviz kazandırır. Ülkemizde başta sentetik kumaş imalatı-iplik, naylon, plastik, kuyumculuk, boya, ilaç, tarım kimyasalları, galvanizleme, metal kaplama ve elektro teknik olmak üzere başka sanayi dallarında siyanür bileşikleri kullanılmaktadır. Türkiye'de siyanürün kullanıldığı diğer alanlarda ‘siyanür' üzerinden herhangi bir tartışma yaşanmazken, sadece altın üretimindeki siyanürün tartışılması bu konudaki istismarın ve art niyetin en iyi göstergesidir.”