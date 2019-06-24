Gram ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatlarında artışa devam ediyor!

Günün ilk saatlerinde yeni haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları gün içinde toparlanarak 262 lira seviyesinde dengelendi. Peki çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? İşte 24 Haziran altın fiyatları....