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Gram ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatlarında artışa devam ediyor!

Günün ilk saatlerinde yeni haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları gün içinde toparlanarak 262 lira seviyesinde dengelendi. Peki çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? İşte 24 Haziran altın fiyatları....

15:35 -
Haberler Ekonomi
Gram ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatlarında artışa devam ediyor!

Cuma günü rekor seviyeye çıkan altın fiyatları yeni haftanın ilk saatlerinde düşüş eğilimine girdi. Gün içinde tekrardan artışa geçen gram altın 262 lira seviyesinden işlem görüyor.  Altının ons fiyatı ise pozitif bir seyir izleyerek 1.406,4 lira seviyesine çıktı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 

Gram altın: 262 lira

Çeyrek altın: 432 lira

Cumhuriyet altını: 1.762 lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTININ ONS FİYATI POZİTİF SEYREDİYOR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,86, bileşik getirisi yüzde 18,66 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1392, sterlin/dolar paritesi 1,2755, dolar/yen paritesi 107,34 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 5,7630 liradan, avro 6,5690 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.406,40 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,16 dolardan işlem görüyor.

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Son güncelleme: android-time 16:22 24.06.2019
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