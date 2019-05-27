Altın fiyatları artışta! İşte gram ve çeyrek altında son durum

Altın fiyatları haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı cuma günü yüzde 1,14 azalışla 250,5 liradan tamamladı. Gram altın bugün ise 251,7 lira seviyesinden alıcı buluyor. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 27 Mayıs güncel altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 251,7 lira

Çeyrek altın: 416 lira

Cumhuriyet altını: 1.694 lira

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Asya piyasalarında yukarı yönlü bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise 1.286,7 dolar seviyesinden işlem görüyor.