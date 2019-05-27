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Altın fiyatları artışta! İşte gram ve çeyrek altında son durum

Haftanın ilk gününe artışla başlayan altın fiyatları 251,7 lira seviyesinde dengelendi. Dün kapanışta çeyrek altın 408 lira, Cumhuriyet altını 1.670 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,14 düşüşle 250,5 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 27 Mayıs güncel rakamlar…

08:00 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları artışta! İşte gram ve çeyrek altında son durum

Altın fiyatları haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı cuma günü yüzde 1,14 azalışla 250,5 liradan tamamladı. Gram altın bugün ise 251,7 lira seviyesinden alıcı buluyor. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 27 Mayıs güncel altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 

Gram altın: 251,7 lira

Çeyrek altın: 416 lira

Cumhuriyet altını: 1.694 lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Asya piyasalarında yukarı yönlü bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise 1.286,7 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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Son güncelleme: android-time 09:45 27.05.2019
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