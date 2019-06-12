Altın fiyatları yeniden yükselişte! Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? (12.06.2019)

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü değişmeyerek 248,20 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 404,00 lira, Cumhuriyet altını 1.655,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre değişmeyerek 248,20 liradan işlem gördü.

12 HAZİRAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

AA Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcıların güvenli liman olarak altını tercih etmesi, dolar varlıklarının değer kaybetmesi, ABD Merkez Banksı’nın (Fed) 2019 yılı içerisinde faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin artmasının altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu kaydetti.

Altının ons fiyatında yükselişlerin sürebilmesi için teknik olarak 1.335 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerektiğini ifade eden Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.330 doların destek, 1.340 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Memiş, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının, yurt dışında ABD’de enflasyon ve saatlik kazançlar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

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