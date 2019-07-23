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Altın fiyatları yönünü aşağı çevirdi! Çeyrek altın ne kadar?

Güne düşüşle başlayan altın fiyatları 259,1 lira seviyesinde dengelendi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 425 lira, Cumhuriyet altını 1.738 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 260,8 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 23 Temmuz altın fiyatları...

08:19 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları yönünü aşağı çevirdi! Çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları düşüşe geçti. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı, dün günü yüzde 0,26 azalışla 260,8 liradan tamamladı. Gram altın bugüne ise 259,1 lira seviyesinden başladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 23 Temmuz güncel altın fiyatları…

23 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 259,1 lira

ÇEYREK ALTIN: 428 lira

CUMHURİYET ALTINI: 1745 lira

ONS ALTIN ARTIŞTA

Analistler, ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının da dolar endeksi üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirten analistler, bu durumun altının ons fiyatındaki artışı desteklediğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt dışında Avro Bölgesi cari işlemler dengesi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi sonuçlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.430 doların destek, 1.458 dolar seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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