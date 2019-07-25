Altın fiyatları yönünü değiştirdi! Çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları yönünü değiştirerek düşüş eğilimine geçti. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı, dün günü yüzde 0,65 artışla 262,2 liradan tamamladı. Gram altın bugün ise 261,2 lira seviyesinden alıcı buldu. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 25 Temmuz güncel altın fiyatları…

25 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 261,2 lira

ÇEYREK ALTIN: 432 lira

CUMHURİYET ALTINI: 1760 lira

ALTININ KİLOGRAMI ARTIŞA GEÇTİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogramı 262 bin 200 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 260 bin 850 lira, en yüksek 262 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 262 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 425 milyon 49 bin 160,99 lira, işlem miktarı ise 1.640,32 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 425 milyon 49 bin 160,99 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Halkbank ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.