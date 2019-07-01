Altın fiyatları yönünü değiştirdi! İşte çeyrek altın fiyatında son durum

Altın fiyatları haftanın ilk gününe düiüşle başladı. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı cuma gününü yüzde 0,23 azalışla 260,4 liradan tamamladı. Gram altın bugün ise 256,7 lira seviyesinden alıcı buluyor. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 1 Temmuz gram altın fiyatları…

1 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 256,7 lira

Çeyrek altın: 424 lira

Cumhuriyet altını: 1.729 lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen ons altın, 1.392,6 dolardan işlem görüyor.

ABD-İRAN GERİLİMİ ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLACAK

Analistler bugün Avro Bölgesi’nde Ekonomik Güven Endeksi ve Tüketici Güven Endeksi ile ABD’de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Yarın başlayacak G20 Liderler Zirvesi öncesi ABD-İran gerilimi ve Çin ile ticaret müzakereleri konularındaki haber akışlarının altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını bildiren analistler, teknik açıdan gram altında 258 liranın destek 265 liranın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

ALTIN FİYATLARI 6 YILIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Altın fiyatları euro karşısında altı yılın zirvesine yükseldikten sonra, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) Temmuz ayında faiz indirimi beklentilerine paralel olarak düştü. St Louis Fed Başkanı James Bullard, Temmuz ayında 50 baz puan'lık bir faiz indiriminin “aşırıya kaçmak”olacağını söylerken, Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in “kısa vadeli politik baskılardan” etkilenmediğini belirtti.Gelişmeler etkisiyle, altın yüzde 1.36 düşüşle 1,404.09 dolara, gümüş yüzde 0.63 düşüşle 15.28 dolara, paladyum yüzde 0.31 düşüşle 1,534.9 dolara ve platin yüzde 0.37 düşüşle 806.74 dolara geriledi.