Altın fiyatları yükselişe geçti! Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları haftanın son gününe artışla başladı. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,54 artışla 259,8 liradan tamamladı. Gram altın bugün 261,7 lira seviyesinden alıcı buluyor. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 19 Temmuz güncel altın fiyatları…
19 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN: 261,7 lira
ÇEYREK ALTIN: 432 lira
CUMHURİYET ALTINI: 1762 lira
ONS ALTIN FİYATLARI ARTTI
Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen ons altın ise 1.443 dolardan işlem görüyor.
Analistler, İngiltere ve Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi, ABD'de konut başlangıç verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.400 doların destek, 1.425 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.