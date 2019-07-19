Altın fiyatları yükselişe geçti! Çeyrek altın ne kadar oldu?

Haftanın son gününe artışla başlayan altın fiyatları 261,7 lira seviyesinde dengelendi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 423 lira, Cumhuriyet altını 1.732 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 259,8 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 19 Temmuz altın fiyatları...