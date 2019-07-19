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Altın fiyatları yükselişe geçti! Çeyrek altın ne kadar oldu?

Haftanın son gününe artışla başlayan altın fiyatları 261,7 lira seviyesinde dengelendi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 423 lira, Cumhuriyet altını 1.732 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 259,8 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 19 Temmuz altın fiyatları...

08:39 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları yükselişe geçti! Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları haftanın son gününe artışla başladı. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,54 artışla 259,8 liradan tamamladı. Gram altın bugün 261,7 lira seviyesinden alıcı buluyor. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 19 Temmuz güncel altın fiyatları…

19 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 261,7 lira

ÇEYREK ALTIN: 432 lira

CUMHURİYET ALTINI: 1762 lira

ONS ALTIN FİYATLARI ARTTI

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen ons altın ise 1.443 dolardan işlem görüyor.

Analistler, İngiltere ve Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi, ABD'de konut başlangıç verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.400 doların destek, 1.425 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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