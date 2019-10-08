Altın fiyatları yükselişte! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Yatırımcılarını ve meraklılarını yakından ilgilendiren altın fiyatları vatandaşlar tarafından devam ediyor. Güncel gelişmelerle beraber altın fiyatları da dalgalanmalar yaşıyor. İşte altında güncel rakamlar…

ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da 277,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 277,70 liradan, bin 829 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 850 liradan, 253 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 257 liradan, bin 787 liradan alınan Lira (Tam) altın bin 807 liradan, 894 liradan alınan Yarım altın 903 liradan ve 447 liradan alınan Çeyrek altın 452 liradan satıldı.

Çeyrek Altın: 452 Lira

Yarım Altın: 903 Lira

Gram Altın: 277 Lira

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ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.