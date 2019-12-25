Altın fiyatları yükseliyor! İşte çeyrek ve gram altın fiyatında son durum…

Fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle son yıllarda yatırımcısına en çok kazanç sağlayan araçlardan biri olan altın, merakla araştırılan konular arasında da kendine yer buluyor. İşte çeyrek ve gram altın fiyatında son durum…

25 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN: 455,21 Lira

YARIM ALTIN: 932,43 Lira

GRAM ALTIN: 286,96 Lira

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UZMANLAR NELER SÖYLEDİ?

ABD ile Çin'in birinci faz ticaret anlaşmasını kabul etmesinin piyasalardaki iyimserliği artırmasına karşın Hong Kong'da devam eden gösterilere ilişkin ABD ile Çin tarafının farklı tutum ve açıklamaları risk iştahını dengeleyen bir faktör olarak öne çıkıyor.

Analistler, ABD ve Avrupa'da bugün başlayacak Noel tatili nedeniyle piyasalarda sakin bir seyir izlenmesinin beklendiğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.490 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.510 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini, gram altında ise 285 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.