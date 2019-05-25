Altın fiyatlarında artış devam ediyor! İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

Piyasaların kapalı olduğu hafta sonuna artışla başlayan altın fiyatları 251,2 lira seviyesinde dengelendi. Dün kapanışta çeyrek altın 408 lira, Cumhuriyet altını 1.670 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,14 düşüşle 250,5 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 25 Mayıs güncel rakamlar…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 251,2 lira

Çeyrek altın: 415 lira

Cumhuriyet altını: 1.691 lira

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Asya piyasalarında yukarı yönlü bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise 1.289,9 dolar seviyesinden işlem görüyor.