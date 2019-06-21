Altın fiyatlarında artış durdurulamıyor! Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları durdurulamıyor. Artışa devam eden gram altın haftanın son işlem gününe 260,7 lira seviyesinden başladı. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 1,39 artışla 255,5 liradan tamamladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 21 Haziran güncel altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 260,7 lira

Çeyrek altın: 430 lira

Cumhuriyet altını: 1.753 lira

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ALTIN NE KADAR OLUR?

Analistler, dün ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit bıktığını ifade ederek, Fed'in karar metninde, sürdürülebilir ekonomik büyüme görünümüne ilişkin belirsizliklerin arttığının vurgulandığını bildirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın gerçekleştirdiği basın toplantısında, bankanın gelecek dönemde bir faiz indirimi adımı atması ihtimalinin güçlendiğini ifade ettiğini bildiren analistler, Powell’ın erken ve hızlı faiz indirimleri konusundaki risklere de değinerek dengeli bir tutum sergilediğini vurguladı.

Analistler, Fed'in faiz indirimlerine bu yıl başlayabileceği sinyalini vermesinin ardından doların ons altın ve diğer emtialar karşısında değer kaybettiğini söyledi.

Bugün İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan gram altında 253 liranın destek, 256 liranın direnç konumunda olduğunu bildirdi.