Altın fiyatlarında bugün 2019: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? (11.09.2019)

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,70 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 275,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 275,70 liradan, bin 816 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 837 liradan, 251 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 255 liradan, bin 774 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 794 liradan, 887 liradan alınan Yarım Ziynet 897 liradan ve 444 liradan alınan Çeyrek Ziynet 449 liradan satıldı.

MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) bu hafta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu Toplantısında politika faizini 300 baz puan düşürerek yüzde 19,75’ten yüzde 16,75’e çekebileceği öngörüsünde bulundu.

Yabancı ekonomistler, TCMB’nin bu haftaki toplantısında politika faizinde 250 – 300 baz puan civarında bir indirim bekliyor. TL’nin dolar karşısındaki performansı ve enflasyondaki düşüşün TCMB’nin faiz indirimine gitmesini sağlayacak önemli etkenler arasında olduğunu söyleyen analistler, yıl sonuna doğru politika faizinin daha aşağı seviyelere çekilebileceğine dikkati çekti.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, TCMB’nin bu hafta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu Toplantısında politika faizini 300 baz puan düşürerek yüzde 19,75’ten yüzde 16,75’e çekebileceği öngörüsünde bulundu.

TCMB’nin TL’deki istikrar ve enflasyondaki düşüşten dolayı genişlemeci para politikası uygulayabileceğini aktaran Rendell, enflasyonun ileriki birkaç ay düşüş kaydedebileceğini dile getirdi.

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