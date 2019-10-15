Altın fiyatlarında bugün 2019: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? (15.10.2019)

İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 459,00 lira, Cumhuriyet altını 1.878,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,12 düşüşle 282,00 liradan işlem gördü.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

Analistler, ABD ve Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin yapılan olumlu açıklamalara rağmen Çin tarafının anlaşmayı imzalamadan önce detaylar üzerinde biraz daha çalışmak istemesinin, müzakereleri olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Dün, bu yöndeki haberlere paralel görece azalan risk iştahının altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini belirten analistler, ticaret görüşmelerinin yatırımcıların gündeminde olmaya devam edeceğini kaydetti.

Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin dolar kuru üzerinden altının gram fiyatında belirleyici olacağını aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.475 doların destek, 1.500 dolar seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini, gram altında ise 287 liranın direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

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