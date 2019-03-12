Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor! (12.08.2019)

Altın yatırımcıları her gün güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Dün altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 azalışla 226,4 liradan tamamladı. İşte 12 Mart güncel altın fiyatları…

BUGÜN ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksinin yükselmesinin altın fiyatlarını baskıladığını söyledi.

ABD'de açıklanan verilerin beklentilerin altında kalması, küresel ekonomilere dair büyüme endişeleri ve Brexit süreci belirsizliği gibi nedenlerin altın talebini artırabileceğini ifade eden Memiş, altının ons fiyatının 1.287 doların üzerinde kalmaya etmesi durumda yükselişlerine devam edebileceğini bildirdi.

Memiş, bugün ABD’de enflasyon ve İngiltere’de parlamentosunda oylanacak Brexit anlaşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 225,2 liranın destek, 227,20 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA