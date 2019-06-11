Altın fiyatlarında düşüş! Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Vatandaşlar ve yatırımcılar güncel 11 Haziran Salı güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 248,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 248 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 248,20 liradan, bin 634 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 655 liradan, 226 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 230 liradan, bin 597 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 617 liradan, 798 liradan alınan Yarım Ziynet 808 liradan ve 399 liradan alınan Çeyrek Ziynet 404 liradan satıldı.

ALTIN FİYATLARINDA DEĞER KAYIPLARI

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda azalan risk algısının etkisiyle altın fiyatlarında değer kayıplarının görüldüğü belirterek, “Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan toparlanma ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri indireceği beklentisi altın fiyatlarındaki düşüşlerde etkili oluyor. Altının ons fiyatında 1.325 dolar kritik destek seviyesi. Bu seviye yönlü kırılırsa 1.315 dolar, yukarı yönlü kırılırsa 1.337 dolar seviyelerini takip edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Altının ons fiyatında ve dolar/TL kurundaki değer kayıplarının etkisiyle gram altının da gerilediğini ifade eden Memiş, altının gram fiyatında 245 liranın destek, 248 liranın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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