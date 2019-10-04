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Altın fiyatlarında güncel rakamlar: 4 Ekim tarihli çeyrek ve gram altın kaç lira?

Altın fiyatları birçok vatandaş tarafından merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. Özellikle yatırım olarak altın almak isteyenler başta çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor. Gram altın fiyatı 276 lira olurken, altın fiyatlarındaki ufak hareketler sürüyor. Altın fiyatları merak edenler için haberimizin içerisinde yer alıyor...

07:54 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatlarında güncel rakamlar: 4 Ekim tarihli çeyrek ve gram altın kaç lira?

Döviz fiyatları ile birlikte bir aşağı bir yukarı yön değiştiren altın fiyatları son günlerde bir miktar düşüş gözleniyor. Güncel gelişmelerle beraber altın fiyatları da dalgalanmalar yaşıyor. Gram altın bugün 276 lira bandında seyrediyor çeyrek altın ise 452 liradan işlem görüyor. İşte altında güncel rakamlar…

ALTIN FİYATLARI 4 EKİM

Gram altın: 276,07 TL alış, 276,11 TL satış.

Çeyrek altın: 442,00 TL alış, 452,30 satış.

Cumhuriyet altını: 1.835,00 TL alış, 1.863,00 satış.

Yarım altın: 880,33 TL alış, 903,66 TL satış.

Altın fiyatları ne durumda? Gram ve çeyrek altında 13 Eylül tarihli fiyatlar…

EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

Petrol fiyatları, küresel ekonomik görünüm endişeleri, ABD stoklarındaki düşüş ve ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının sona ereceği umutları etkileriyle karışık seyirde.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.21 düşüşle 57.52 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.4 artışla 52.66 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD´de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde 1,500 doların üzerinde tutundu.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.19 düşüşle 17.65 dolardan,

– altın, yüzde 0.25 düşüşle 1,504.1 dolardan,

– bakır, yüzde 0.21 artışla 2.576 dolardan,

– platin, yüzde 0.37 düşüşle 891.1 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.32 düşüşle 1,660.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 275 liraya, çeyrek altın 450 liraya, Cumhuriyet altını da 1,862 liraya geriledi.

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