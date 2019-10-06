Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Altın fiyatlarında son durum: 06 Ekim çeyrek ve gram altın kaç lira?

Altın fiyatları 6 Ekim Pazar günü yatırımcıların gündemindeki konu olmaya devam edyor. Gram altın 275 lira bandında seyrediyor yarım altın ise 900 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatları son durum ne? İşte, altın fiyatları…

10:22 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatlarında son durum: 06 Ekim çeyrek ve gram altın kaç lira?

Döviz fiyatları ile birlikte bir aşağı bir yukarı yön değiştiren altın fiyatları ülke ve dünya gündemine göre sıkça değiştiği için altın almak isteyenler başta çeyrek altın fiyatı ne kadar olmak üzere, gram altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor.

ALTIN FİYATLARI 6 EKİM

Güncel altın fiyatları,

Gram altın: 275,65 lira

Çeyrek altın: 450,12 lira

Yarım altın: 900,24

Cumhuriyet altını: 1.850 lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTININ KAÇ AYAR OLDUĞU NASIL HESAPLANIR?

Mücevhercilikte ve altın para basımında kullanılan altın alaşımlarının ayarları ülkeden ülkeye değişmektedir. Türkiye'de iç piyasaya sürülen mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır. Ayar, bir gram alaşımda bulunan altın miktarıyla belirlenir.

24 ayar altın; arı ya da saf altındır ve 1000 milyemdir (miligramdır).

22 ayarda gram başına 916 milyem (mg),

18 ayarda 750 milyem, 14 ayarda 583 milyem altın bulunur.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more