Altın fiyatlarında son durum… 11 Aralık gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatlarında ufak hareketlenmeler sürüyor, dönem dönem döviz kurları ile paralel olarak değişkenlik gösteren altın fiyatları bazı durumlarda ise bağımsız değişim yaşayabiliyor. Altın fiyatları ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri etkisiyle yükseldi. İşte 11 Aralık güncel altın fiyatları…

11 ARALIK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek Altın: 448,08 Lira

Gram Altın: 273,26 Lira

Yarım Altın: 896,15 Lira

Cumhuriyet Altını: 1.840,00 Lira

ALTIN DÜNÜ NASIL KAPATTI?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 274 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 273,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 274 liradan, bin 804 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 825 liradan, 250 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 254 liradan, bin 763 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 783 liradan, 882 liradan alınan Yarım Ziynet 892 liradan ve 441 liradan alınan Çeyrek Ziynet 446 liradan satıldı.