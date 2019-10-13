Altın fiyatlarında son durum: 13 Ekim’de çeyrek ve gram altın kaç lira?

Altın fiyatlarında son dönemde yükselişler ardından yatırımcıların yüzü gülerken, hediyelik olarak gram, yarım ve çeyrek altın alacak olanlar kara kara düşünüyor. İşte güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da 283 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 283,20 liradan, bin 865 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 886 liradan, 258 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 262 liradan, bin 822 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 842 liradan, 911 liradan alınan Yarım Ziynet 921 liradan ve 456 liradan alınan Çeyrek Ziynet 461 liradan satıldı.

Çeyrek Altın: 461 Lira

Gram Altın: 283 Lira

Yarım Altın: 921 Lira

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.