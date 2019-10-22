Altın fiyatlarında son durum: 22 Ekim gram ve çeyrek altın kaç lira?

Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan yükselişler ardından yatırımcıların yüzü gülerken, hediyelik olarak gram, yarım ve çeyrek altın alacak olanlar kara kara düşünüyor. Altın fiyatları haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte yarım altın, gram ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek Altın: 455 Lira

Yarım Altın: 911 Lira

Gram Altın: 280 Lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Kapalıçarşı'da 279,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 280 liradan, bin 844 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 865 liradan, 255 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 259 liradan, bin 802 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 822 liradan, 901 liradan alınan Yarım Ziynet 911 liradan ve 450 liradan alınan Çeyrek Ziynet 455 liradan satıldı.