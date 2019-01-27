Altın fiyatlarında son durum: 27 Ocak güncel gram ve çeyrek altın fiyatları…

Geçtiğimiz hafta, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,99 azalışla 219,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,95 değer kaybıyla 1.463,00 liraya geriledi. Geçen hafta altın fiyatları düştü ve yatırımcısının yüzü gülmedi. İşte güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 27 OCAK

İstanbul Kapalıçarşı’da 216,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 217 liradan, bin 429 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 450 liradan, 198 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 202 liradan, bin 396 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 416 liradan, 698 liradan alınan Yarım Ziynet 708 liradan ve 349 liradan alınan Çeyrek Ziynet 354 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI BU HAFTA DÜŞTÜ

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,99 azalışla 219,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,95 değer kaybıyla 1.463,00 liraya geriledi. Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,40’lık azalışla 5,2820 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,60’lık düşüşle 6,0080 lira oldu.

Geçen hafta 6,9450 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,13’lük düşüşle 6,9360 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,63’lük değer kaybıyla 5,3130 liradan alıcı buldu. Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,56, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,89 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,50 ile “Hisse Senedi Fonları” oldu.