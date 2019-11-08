Altın fiyatlarında son durum: 8 Kasım’da çeyrek ve gram altın fiyatları ne durumda?

Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları…

8 KASIM ALTIN FİYATLARI

Çeyrek Altın: 449 Lira

Gram Altın: 272,02 Lira

Yarım Altın: 897,93 Lira

Cumhuriyet Altını: 1845 Lira

KÜRESEL PİYASALARDA PETROL YÜKSELİŞTE ALTIN DÜŞÜŞTE

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD ile aralarındaki mevcut tarifeleri, yalnızca karşılıklı olarak “eş zamanlı ve orantılı şekilde” iptal etme koşuluyla kaldıracağını açıkladı. Bakanlık sözcüsü, ABD ile gerçekleşen ticaret görüşmelerini “yapıcı” kılmak amacıyla, Washington ile “yakın iletişim” halinde olmayı umduklarını da ifade etmişti.Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 1.15 artışla 62.45 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.83 artışla 57.38 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.44 düşüşle 17.52 dolardan,

– altın, yüzde 0.52 düşüşle 1,485.20 dolardan,

– bakır, yüzde 1.37 artışla 2.701 dolardan,

– platin, yüzde 0.20 artışla 933.60 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.85 artışla 1,776.10 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise , gram altın fiyatı 274 liraya, çeyrek altın 448 liraya ve Cumhuriyet altını da 1,852 liraya geriledi. Petrol, Çin ve ABD’nin karşılıklı olarak tarifelerini kaldıracakları konusunda anlaşmasının ardından yükseldi.