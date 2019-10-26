Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek altın 455 lira oldu! Gram ve yarım altın kaç lira?

Ülkemizde yaşanan olaylarla birlikte bir aşağı bir yukarı yön değiştiren altın fiyatları sıkça değiştiği için altın almak isteyenler başta çeyrek altın olmak üzere, gram altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor. İşte güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek Altın: 455 Lira

Gram Altın: 279,70 Lira

Yarım Altın: 910 Lira

İstanbul Kapalıçarşı'da 279,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 279,70 liradan, bin 842 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 863 liradan, 255 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 259 liradan, bin 800 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 820 liradan, 900 liradan alınan Yarım Ziynet 910 liradan ve 450 liradan alınan Çeyrek Ziynet 455 liradan satıldı.

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BU HAFTA BORSA VE ALTIN KAZANDIRDI, DÖVİZ KAYBETTİRDİ

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 1,83 artış kaydetti

Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,90 değer kazandı, dolar/TL yüzde 0,40, avro/TL yüzde 0,79 değer kaybetti

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,83 ve külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,90 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 0,40, avro/TL yüzde 0,79 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en yüksek 101.238,80, en düşük 97.131,93 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,83 artışla 100.215,95 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,90 artışla 279,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,92 değer kazanımıyla 1.863,00 lira oldu. Geçen hafta 451,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 455,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,40 değer kaybederek 5,7660 liraya, avro da yüzde 0,79 azalarak 6,4000 liraya geriledi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,45, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,94 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,03 ile hisse senedi fonları oldu.