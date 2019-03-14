Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte 14 Mart altın fiyatları…

Altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? gibi sorular bugün de altın yatırımcısının en çok araştırdığı konular arasında. Gram altın spot piyasada 229 liradan alıcı buluyor. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte güncel ve anlık altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Güncel altın fiyatları;

Gram altın 227 lira alış, 229 lira satış,

Çeyrek altın 370 lira alış, 378 lira satış,

Yarım altın 741 lira alış, 756 lira satış,

Cumhuriyet altını 1525 lira alış, 1541 lira