Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek ve gram altın fiyatı arttı mı?

Altın fiyatları döviz kurlarındaki hareketlenmelerden ciddi şekilde etkileniyor. Bugün gram altın 282,86 liradan alıcı buluyor. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte son durum…

ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 282,86 TL

Çeyrek altın: 460,84 TL

Yarım altın: 920,11 TL

Cumhuriyet altını: 1.893TL



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.