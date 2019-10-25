Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

Yatırımcılarını ve meraklılarını yakından ilgilendiren altın fiyatları vatandaşlar tarafından devam ediyor. Güncel gelişmelerle beraber altın fiyatları da dalgalanmalar yaşıyor. İşte altında güncel rakamlar…

ALTIN FİYATLARI 25 EKİM

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 278 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 277,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 278 liradan, bin 831 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 852 liradan, 253,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 257,50 liradan, bin 789 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 809 liradan, 895 liradan alınan Yarım Ziynet 905 liradan ve 447 liradan alınan Çeyrek Ziynet 452 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN: 452 LİRA

YARIM ALTIN: 905 LİRA

GRAM ALTIN: 278 LİRA

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ALTININ KİLOGRAMI 276 BİN 550 LİRAYA GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogramı 276 bin 550 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 275 bin 200 lira, en yüksek 276 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 azalışla 276 bin 550 liradan tamamladı.

KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 240 milyon 877 bin 929,83 lira, işlem miktarı ise 874,75 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 244 milyon 290 bin 809,89 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.