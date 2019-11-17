Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Geleneksel birikim aracı altın fiyatlarına yönelik araştırmalar her gün olduğu gibi bugün de en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Düğünlerde, nişanlarda ve sünnet törenlerinde aileler, dostlar ve akrabalar birbirlerine altın takanlar ve yatırım amaçlı tercih edenler ise genelde çeyrek ve gram fiyatları merak ediyor. İşte 17 Kasım altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 17 KASIM

Gram altın: 270,93 lira

Çeyrek altın: 443,66 lira

Cumhuriyet altını: 1.826 lira



ALTIN HAFTAYI NASIL KAPATTI

İstanbul Kapalıçarşı’da 271,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 271,40 liradan, bin 787 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 808 liradan, 247,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 251,40 liradan, bin 747 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 767 liradan, 873 liradan alınan Yarım Ziynet 883 liradan ve 436 liradan alınan Çeyrek Ziynet 441 liradan satıldı.