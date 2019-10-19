Altın fiyatlarında son durum: Gram altın 277 lira! Çeyrek ve yarım altın kaç lira?

Ülkemizde yaşanan olaylarla birlikte bir aşağı bir yukarı yön değiştiren altın fiyatları sıkça değiştiği için altın almak isteyenler başta çeyrek altın olmak üzere, gram altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor. İşte güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da 277 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 277,20 liradan, bin 825 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 846 liradan, 252,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 256,60 liradan, bin 784 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 804 liradan, 892 liradan alınan Yarım Ziynet 902 liradan ve 446 liradan alınan Çeyrek Ziynet 451 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN: 451 Lira

YARIM ALTIN: 902 Lira

GRAM ALTIN: 277 Lira

EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi Çin ekonomisinin yavaşladığına yönelik endişelerin artmasının ardından petrol fiyatlarında görülen artış, gün sonunda yerini düşüşe bıraktı.

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.55 düşüşle 59.58 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.15 düşüşle 53.85 dolardan işlem görüyor.

Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği´nin Brexit anlaşması üzerinde uzlaşmalarının ardından altın fiyatlarında görülen düşüş, ABD ve Çin´den gelen zayıf ekonomik verilerle kısıtlandı.

Küresel emti piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.24 düşüşle 17.57 dolardan,

– altın, yüzde 0.23 düşüşle 1,494.80 dolardan,

– bakır, yüzde 1.37 artışla 2.633 dolardan,

– platin, yüzde 0.28 düşüşle 890.50 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.88 düşüşle 1,715.60 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 277 liraya, çeyrek altın 453 liraya, Cumhuriyet altını da 1,876 liraya geriledi.