Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Altın fiyatlarında son durum: Gram altın ve çeyrek altın kaç lira oldu?

Geleneksel birikim aracı altının fiyatları haftanın ilk gününde de en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Özelikle altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

07:28 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatlarında son durum: Gram altın ve çeyrek altın kaç lira oldu?

Altın fiyatlarında ufak hareketlilikler devam ediyor. Dönem dönem döviz kurları ile paralel olarak değişkenlik gösteren altın fiyatları bazı durumlarda ise bağımsız değişim yaşayabiliyor. İşte 11 Kasım güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın: 271,43 TL

Çeyrek altın: 443,97 TL

Yarım altın: 864,94

Cumhuriyet altını: 1.796,00 TL

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları: Çeyrek ve gram altında hafta sonu fiyatları ne durumda?

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more