Altın fiyatlarında son durum: Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Yeni haftaya Merkez Bankası'nın hamlesi sonrası düşüş eğilimi ile başlayan altın fiyatları, hafta sonuna doğru dengelenme süreci içerisine girmişti. Gram altın bu yılın ilk 3 ayında yatırımcısına yüzde 6.6 kazanç sağlarken, yükselişini üst üste 4'üncü aya taşımıştı. Gram altın, mart ayının son işlem gününü de 232.6 liradan tamamladı. Peki hafta sonu altın fiyatları ne durumda? İşte 31 Mart güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları…

31 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 231,49 TL’den alınıyor 231,56 TL’den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN: 377,26 TL’den alınıyor 386,04 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN: 750,95 TL’den alınıyor 771,51 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: 1.564,00 TL’den alınıyor 1.587,00 TL’den satılıyor.

ALTIN, YATIRIMCISINA 4 AY ÜST ÜSTE KAZANDIRDI

Yurtiçinde yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan gram altın bu yılın ilk 3 ayında yatırımcısına yüzde 6.6 kazanç sağlarken, yükselişini üst üste 4'üncü aya taşıdı. Bu yükselişte ons (31 gram) fiyatlarının uluslararası piyasada yükselmesi ve dolar/TL'deki hareket etkili. Gram altın, 22 Mart'ta son 6 ayın en yüksek seviyesi olan 246.7 lirayı görmüştü. Mart ayını ise 232.6 liradan tamamladı.

223 LİRA DESTEK

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, dolar kurunun 5.55 liranın üzerinde kalmaya devam etmesinin bir süre daha gram altını da yukarı yönde tepki vermeye tetikleyebileceğini söyledi. Karadağ, “Teknik olarak, 223 TL önemli bir destek. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönde potansiyelini korumaya devam edebilir” dedi.

GRAM ALTIN 246’YA ÇIKABİLİR

Karadağ, gram altının 236 TL'nin üzerine doğru tepki vermesine karşın çok güçlü kalamadığını belirterek, ilerleyen günlerde bu seviyenin üzerine yerleşmesi durumunda altının gram fiyatında 244 liranın hedeflenebileceğini dile getirdi. Yatırım Finansman Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Yönetmen Yardımcısı Vahap Taştan ise 235 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 241 ve 246 liraya doğru yükseliş olabileceğini belirtti.