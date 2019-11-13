Altın fiyatlarında son durum… Güncel çeyrek ve gram altın fiyatları kaç lira?

Altın fiyatlarında ufak hareketlilikler devam ediyor. Dönem dönem döviz kurları ile paralel olarak değişkenlik gösteren altın fiyatları bazı durumlarda ise bağımsız değişim yaşayabiliyor. Altın fiyatlarında son durum şöyle…

ALTIN FİYATLARI 13 KASIM

Çeyrek Altın: 442,93 Lira

Gram Altın: 271,90 Lira

Yarım Altın: 885,87 Lira

Cumhuriyet Altını: 1821 Lira

DÜNYA PİYASALARINDA SON DURUM

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.2 düşüşle 62.04 dolara, ABD hafif ham petrolü de dün yüzde 0.3 düşüşle 56.68 dolara geriledi.

Yatırımcıların ABD – Çin ticaret görüşmelerindeki gelişmelere odaklandığı piyasalarda altın ons fiyatı 1,456.01 dolar ile yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.32 düşüşle 16.80 dolardan,

– altın, yüzde 0.2 düşüşle 1,456.01 dolardan,

– bakır, yüzde 0.41 düşüşle 2.671 dolardan,

– platin, yüzde 0.37 artışla 878.82 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.40 artışla 1,695.34 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 269 liraya, çeyrek altın 444 liraya, Cumhuriyet altını da 1,831 liraya geriledi.