Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın ve çeyrek altında son durum ne?

Geçen hafta son ayların en yüksek seviyesine çıkan altın fiyatları, yeni haftaya da benzer seviyelerden başladı. Altın yatırım araçları arasında en çok kazandıran oldu. Peki altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? İşte 25 Mart Pazartesi güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları şöyle; Gram altın 237 TL seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek altının 381 TL'den alınıp 390 TL'den satıldığı aynı dakikalarda uluslararası piyasalarda ons altının fiyatı 1.316 dolar. Yatırım yapanların en çok tercih ettiği ürünlerden olan cumhuriyet altını ise 1.571 TL'den alınıp 1.595 TL'den satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDA GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,57’lik artışla 237,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,52’lik kazançla bin 586 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 2,78’lik artışla 5,6210 liraya çıkarken, avronun satış fiyatı da yüzde 2,35’lik yükselişle 6,3530 lira oldu.

Geçen hafta 7,2690 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,95’lik primle 7,4110 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,48 değer kazanarak 5,6530 liradan alıcı buldu.