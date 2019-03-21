Altın fiyatlarında son durum: İşte güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Ekonomide yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları ile ilgili hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Dün serbest piyasada altının gram satış fiyatı 230,20 lira ile günü kapattı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları…

21 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 230,3 lira

Çeyrek altın: 380 lira

Tam altın: 1550 lira

Cumhuriyet altını: 1535 lira

DÜN ALTIN FİYATLARI NE KADARDI?

İstanbul Kapalıçarşı’da 230 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 230,20 liradan, bin 516 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 537 liradan, 209,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 213,80 liradan, bin 481 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 501 liradan, 741 liradan alınan Yarım Ziynet 751 liradan ve 370 liradan alınan Çeyrek Ziynet 375 liradan satıldı.