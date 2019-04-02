Altın fiyatları yönünü değiştirdi! İşte gram ve çeyrek altın fiyatları…

31 Mart yerel seçimlerinin ardından haftanın ilk gününe yükselişle başlayan gram altın, dün kapanışı 231 liradan yaptı. Hafta içinde dengelenme süreci içerisinde olan altın fiyatları, döviz kurları ile birlikte dalgalanma yaşamıştı. Gram altın, 22 Mart’ta son 6 ayın en yüksek seviyesi olan 246.7 lirayı görmüştü. Altının gram fiyatı, bugün 230.9 lira seviyesinde dengelendi. Peki çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 2 Nisan güncel altın fiyatları…

31 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 230,9 lira

ÇEYREK ALTIN: 381 lira

CUMHURİYET ALTINI: 1554 lira

ALTIN, YATIRIMCISINA 4 AY ÜST ÜSTE KAZANDIRDI

Yurtiçinde yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan gram altın bu yılın ilk 3 ayında yatırımcısına yüzde 6.6 kazanç sağlarken, yükselişini üst üste 4'üncü aya taşıdı. Bu yükselişte ons (31 gram) fiyatlarının uluslararası piyasada yükselmesi ve dolar/TL'deki hareket etkili. Gram altın, 22 Mart'ta son 6 ayın en yüksek seviyesi olan 246.7 lirayı görmüştü. Mart ayını ise 232.6 liradan tamamladı.