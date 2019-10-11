Altın fiyatlarında son durum ne? 11 Ekim güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

Altın fiyatları haftanın son gününde yatırımcılar ve hediye olarak almak isteyen tarafından merakla araştırılıyor. Özelikle altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da 283 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 283,20 liradan, bin 865 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 886 liradan, 258 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 262 liradan, bin 822 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 842 liradan, 911 liradan alınan Yarım Ziynet 921 liradan ve 456 liradan alınan Çeyrek Ziynet 461 liradan satıldı.

Çeyrek Altın: 461 Lira

Gram Altın: 283 Lira

Yarım Altın: 921 Lira

“ALTIN FİYATLARI DÜŞECEĞİ KONUSUNDA ÜMİT DEĞİLİZ”

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altın fiyatlarının yükselmesiyle ilgili olarak, “Altın fiyatlarının düşeceği konusunda ümitli değiliz. Bu fiyatları arayacağımız kanaatindeyiz. 320 lira seviyelerini görecektir” dedi.

ARTIK 100 LİRA 150 LİRA TAKIYORLAR

Düğünlerde altın takmak yerine artık para takıldığını anlatan Başman, “Bir çeyrek altın 475 lira, bir gram altın oldu 290 lira. Orta gelirli veya dar gelirli insanların çeyrek takmaları maalesef sıkıntı. Genel olarak da baktığınızda parayla geçiştiriyorlar. 100 lira takıyorlar 150 lira takıyorlar” şeklinde konuştu.

“AÇIKLANACAK FED TUTANAKLARI ÖNEMLİ”

Uzun süredir ticaret savaşlarının gündemde olduğunu söyleyen altın uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk sozcu.com.tr'ye geçen günlerde yaptığı açıklamada ticaret savaşlarının yanı sıra Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz politikalarının da önemli olduğunu söylemişti.

“FED FAİZ ARTIRIRSA 1600 SEVİYELERİ GÖRÜLEBİLİR”

Altının ons fiyatının 1500 dolar seviyesinde olduğunu ve orada tutunduğunu söyleyen Yıldırımtürk, “Eğer Eylül'de Fed faiz indirimine giderse 1600 seviyeleri görülebilir. Aksi durumda ise 1400 seviyelerine doğru gerileme görebiliriz” dedi.

YÜKSELİŞTE 280 TL, GERİLEMEDE 257 TL

İç piyasada dolarda yaşanan iyimserliğin bir miktar dağıldığını belirten Yıldırımtürk, “Daha önce dolar 5.40'lı seviyelere kadar çekildi. Çok takip etmiyorduk. Bu hareketler altın fiyatlarında da etkili. Gramda yükselişte 280 TL, gerilemede 257 TL seviyesi önemli” diyor.