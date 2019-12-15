Altın fiyatlarında son durum ne? 15 Aralık güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

Altın fiyatları haftasonunda da yatırımcılar ve hediye olarak almak isteyen tarafından araştırılıyor. Özelikle altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 15 ARALIK

ÇEYREK ALTIN: 450,06 Lira

YARIM ALTIN: 900,11 Lira

GRAM ALTIN: 275,96 Lira

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EMTİA PİYASALARI NE DURUMDA?

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.59 artışla 64.58 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.34 artışla 59.38 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD ve Çin´in bir ticaret anlaşması imzalamaya yakın olduğu açıklamaları etkisiyle ayın zirvesine yakın düzeyde seyrederken, paladyum yeni tarihi rekorunu kırdı.

Gelişmeler etkisiyle küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.02 artışla 16.865 dolardan,

– altın, yüzde 0.25 artışla 1,476.1 dolardan,

– bakır, yüzde 0.36 düşüşle 2.7865 dolardan,

– platin, yüzde 0.93 düşüşle 936 dolardan ve

– paladyum yüzde 1.78 artışla 1,948.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 274 liraya, çeyrek altın 449 liraya, Cumhuriyet altını da 1,859.6 liraya yükseldi.