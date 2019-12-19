Altın fiyatlarında son durum ne? 19 Aralık çeyrek ve gram altın kaç lira?

Ülke ve dünya gündemine göre yönünü değiştiren altın son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yükselişe geçti. Vatandaşlar yatırım amaçlı olarak almak için yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. İşte, altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 19 ARALIK

Çeyrek altın: 456 Lira

Yarım altın: 912 Lira

Gram altın: 280 Lira

Cumhuriyet Ata Lira: Bin 866 Lira

Tam altın: Bin 823 Lira

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EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

Amerikan Petrol Enstitüsü´nün açıkladığı ham petrol stoklarının 4.7 milyon varil artması, emtia piyasalarındaki yükselişleri bir miktar baskılarken, ham petrol fiyatları geriledi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.53 düşüşle 65.75 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.74 düşüşle 60.49 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.68 düşüşle 16.87 dolardan,

– altın, yüzde 0.18 düşüşle 1,477.90 dolardan,

– bakır, yüzde 0.84 düşüşle 2.79 dolardan,

– platin, yüzde 0.04 düşüşle 929.40 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.38 düşüşle 1,911.30 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 280 liraya, çeyrek altın 448 liraya, Cumhuriyet altını da 1,849 liraya yükseldi.