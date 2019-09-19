Altın fiyatlarında son durum ne? 19 Eylül güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

Düğünlerde, nişanlarda ve sünnet törenlerinde aileler, dostlar ve akrabalar birbirlerine altın takanlar ve yatırım amaçlı tercih edenler ise genelde çeyrek ve gram fiyatları merak ediyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 273 lira seviyesinde seyrediyor. Geleneksel birikim aracı altın fiyatlarına yönelik araştırmalar her gün olduğu gibi bugün de en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor.

ALTIN FİYATLARI 19 EYLÜL

Gram altın: 273,08 TL alış, 273,12 TL satış.

Çeyrek altın: 439,00 TL alış, 448,95 satış.

Cumhuriyet altını: 1.817,00 TL alış, 1.845,00 satış.

Yarım altın: 874,58 TL alış, 897,20 TL satış.

KÜRESEL PİYASALAR NE DURUMDA?

ABD Başkanı Donald Trump´ın İran´a yönelik yaptırımları artıracağı haberlerinin ardından petrol fiyatları düştü.

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.67 düşüşle 64.12 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.28 düşüşle 58.58 dolardan işlem görüyor.

Yatırımcılar ABD Merkez Bankası (Fed) kararını beklerken altın dar çizgide seyrediyor.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.69 düşüşle 18.01 dolardan,

– altın, yüzde 0.14 artışla 1,515.60 dolardan,

– bakır, yüzde 0.34 düşüşle 2.618 dolardan,

– platin, yüzde 0.79 düşüşle 936.70 dolardan ve

– paladyum yüzde 1.28 düşüşle 1,579.80 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, 1,515 dolar seviyesinin üzerine yükselirken, iç piyasada ise, gram altın fiyatı 274 liraya, çeyrek altın 449 liraya gerilerken, Cumhuriyet altını da 1,858 liraya düştü.