Altın fiyatlarında son durum ne? 19 Kasım çeyrek ve gram altın kaç lira?

Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 19 KASIM

Çeyrek Altın: 439 Lira

Yarım Altın: 878 Lira

Gram Altın: 269 Lira

Cumhuriyet Ata Lira: Bin 798 Lira

Tam Altın: Bin 756 Lira

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PETROL VE ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ

ABD ile Çin’den üst düzey müzekerecilerin, hafta sonundaki telefon konuşmalarının oldukça yapıcı geçtiğine ilişkin haberlere karşın, anlaşmaya ilişkin yeni somut bilgi gelmemesine bağlı olarak, petrol ve altın fiyatları düştü.

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.84 düşüşle 62.77 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.73 düşüşle 57.30 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.46 düşüşle 16.87 dolardan,

– altın, yüzde 0.07 düşüşle 1,467.40 dolardan,

– bakır, yüzde 0.30 düşüşle 2.63 dolardan,

– platin, yüzde 0.59 düşüşle 889.20 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.12 artışla 1,683.60 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 270 liraya, çeyrek altın 441 liraya, Cumhuriyet altını da 1,826 liraya geriledi.