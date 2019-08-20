Altın fiyatları: Gram altın 271 lira! Çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Yatırımları olanlar ve altın yatırımı yapmayı planlayanlar altın fiyatlarını merak ediyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. İşte altında güncel rakamlar…

ALTIN FİYATLARI 20 AĞUSTOS

Gram altın: 271,62 Lira

Cumhuriyet Ata Lira: 1.810,00 Lira

Yarım altın: 886,97 Lira

Çeyrek Ziynet: 443,78 Lira

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.