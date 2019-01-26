Altın fiyatlarında son durum ne? İşte 26 Ocak tarihli güncel altın fiyatları…

Altın fiyatları ne durumda? Altın kazandırdı mı yoksa kaybettirdi mi? İstanbul Kapalıçarşı’da 216,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 217 liradan, bin 429 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 450 liradan, 198 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 202 liradan, bin 396 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 416 liradan, 698 liradan alınan Yarım Ziynet 708 liradan ve 349 liradan alınan Çeyrek Ziynet 354 liradan satıldı.

KÜRESEL PİYASALARDA ALTIN FİYATLARI

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye’nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.62 düşüşle 60.76 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.51 düşüşle 52.35 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi´nin para politikası kurlu toplantısı sonrasında yaptığı açıklama beklenirken düştü.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.39 düşüşle 15.32 dolardan,

– altın, yüzde 0.37 düşüşle 1,279.3 dolardan,

– bakır, yüzde 0.28 düşüşle 2.647 dolardan,

– platin, yüzde 0.29 artışla 798.7 dolardan ve

– paladyum da yüzde 2.38 düşüşle 1,277 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 216 liraya, çeyrek altın 355 liraya, Cumhuriyet altını da 1,463 liraya döndü.