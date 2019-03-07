Altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar?

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası altın fiyatlarının son durumu ekonomi piyasalarını yakından takip edenler tarafından araştırıyor. Altının gramı 7 Mart Perşembe gününe 224,9 lira seviyesinde başladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte en güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altının gramı günün ilk dakikalarında 224,96 TL ile satışa sunuluyor. Çeyrek altın fiyatları bugün 358,78 liradan alınırken, 366,84 liradan satılıyor. Yarım altın fiyatlarının satış fiyatı 733,00 lira seviyesinde işlem görürken 715 liradan geri alınıyor. Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 1511 liradan satılırken, 1489 liradan bozduruluyor.

Altın piyasasının son durumunu değerlendiren uzmanlar, yurt içi piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararının, altının gram fiyatında dalgalanmalara neden olabileceğini söyledi.

ALTIN FİYATLARI DÜN NE DURUMDAYDI?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 224,10 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 223,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 224,10 liradan, bin 476 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 497 liradan, 204,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 208,20 liradan, bin 442 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 462 liradan, 721 liradan alınan Yarım Ziynet 731 liradan ve 361 liradan alınan Çeyrek Ziynet 366 liradan satıldı.