Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları bugün de ekonomi gündeminin zirvesinde yer alıyor. Yatırımcılar, altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın fiyatı düştü mü? sorularının cevabını arıyor. Peki, altın fiyatları 6 Mart Çarşamba gününe nasıl başladı? İşte detaylar…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Çeyrek Altın 356.7 lira

Gram Altın 223,06 lira

Cumhuriyet Altını 1477.6 lira

22 Ayar Altın 202.7 lira

Yarım Altın 713.5 lira

Ons Altın 6934.7 lira

Reşat Altın 1519.2 lira

Tam Altın 1430 lira

Ata Altın 1472.6 lira

UZMANLARDAN ALTIN YORUMU

Güvenli limanlara olan talebin azalmasıyla gerileyen altının ons fiyatında, 1.277 doların önemli destek konumunda olduğunu ifade eden uzmanlar, altının gram fiyatında ise 222 liranın destek, 227 liranın direnç konumuna geldiğini ifade etti.



ALTIN FİYATLARI DÜN NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 222,80 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 222,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 222,80 liradan, bin 466 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 487 liradan, 203 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 207 liradan, bin 433 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 453 liradan, 717 liradan alınan Yarım Ziynet 727 liradan ve 359 liradan alınan Çeyrek Ziynet 364 liradan satıldı.