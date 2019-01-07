Altın fiyatlarında yeni rekor! Gram altın için flaş tahmin geldi… İşte güncel altın fiyatları…

Altın sabah saatlerinde güne 225 lira seviyesinde başladı. 7 Ocak Pazartesi günü yani bugün çeyrek altın kaç lira? Cumhuriyet ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. 2018’e 159 lira seviyelerinden başlayan gram altın, dolar kurundaki sert yükselişler ve ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle 13 Ağustos’ta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 280 liraya ulaştı. İşte güncel altın fiyatları...

Altın haftaya yatay seyirde başladı. Yatırımcıların gözdesi altın fiyatlarında son durum nasıl şekillendi? Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ve küçük altın kaç lira? 7 Ocak pazartesi altın fiyatları ile gramı 225 liradan alınıyor. İşte yatırımcısının yüzü güldüren altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 225,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 225 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 225,20 liradan, bin 483 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 504 liradan, 205 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 209 liradan, bin 449 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 469 liradan, 725 liradan alınan Yarım Ziynet 735 liradan ve 363 liradan alınan Çeyrek Ziynet 368 liradan satılıyor.

“GRAM ALTIN 290 LİRAYI GÖREBİLİR”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Anadolu Ajansı (AA) Finans Analisti İslam Memiş, bu yıl içerisinde gram altın fiyatında yeni rekorlar gelebileceğini belirterek 290 liraya yükseleceğini ifade etti..

Memiş, bu yıl gram altın fiyatlarında yeni zirveler beklediklerini belirterek, “Hem altının ons hem de gram fiyatında yeni zirvelere hazırlıklı olmakta fayda var. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikaları, gelişmiş ülke hisse senetlerinden kaçış, jeopolitik risklerin devam edeceği beklentisi, ticaret savaşlarının olumsuz etkileri ve dolar/TL'deki yükselişlerin devam etmesi altın fiyatlarında yükselişlere neden olabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Altının gram fiyatının altının ons fiyatı ve dolar kurundan destek alacağını ifade eden Memiş, bu yıl altın gram fiyatının kademeli olarak 225-250 ve 275 lira dirençlerini geçmesinin ardından 290 liraya kadar yükselebileceğini söyledi.

Yurt içinde “güvenli liman” özelliğinden dolayı en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan gram altın, 2018’de 16 yılın en yüksek rakamlarına ulaştı. Ekonomistler altındaki yükselişin 2019’da da devam edeceğini söyledi.

Bu seviyelerde tutunamayan ve dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle düşüşe geçen gram altın, 2018'i 218 liradan tamamlamıştı.

Geçen yıl yatırımcısına yıllık bazda yüzde 37,3 getiri sağlayan gram altın, böylece kazançlarını üst üste 5'inci yıla taşırken, 2002 yılından bu yana da yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlamış oldu.