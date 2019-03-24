Altın fiyatlarında yüksek seyir devam ediyor! İşte gram ve çeyrek altın fiyatları

Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları haftanın son gününde ise rekor seviyelere ulaştı. Son iki buçuk ayın zirvesine ulaşan altın fiyatlarında hareketlilik hafta sonunun gelmesi ile durdu. Gram altın 243 liradan işlem görürken, çeyrek altının fiyatı ise 402 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 237,70 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 237,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 237,70 liradan, bin 565 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 586 liradan, 216,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 220,50 liradan, bin 530 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 550 liradan, 765 liradan alınan Yarım Ziynet 775 liradan ve 382 liradan alınan Çeyrek Ziynet 387 liradan satıldı.

BU HAFTA ALTIN KAZANDIRDI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,57'lik artışla 237,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,52'lik kazançla bin 586 liraya yükseldi. Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 2,78'lik artışla 5,6210 liraya çıkarken, avronun satış fiyatı da yüzde 2,35'lik yükselişle 6,3530 lira oldu. Geçen hafta 7,2690 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,95'lik primle 7,4110 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,48 değer kazanarak 5,6530 liradan alıcı buldu.