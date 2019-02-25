“Altın fiyatlarındaki düşüşler kalıcı değil” Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 370,00 lira, Cumhuriyet altını 1.516,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,26 düşüşle 227,10 liradan işlem gördü.

25 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

“ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ KALICI DEĞİL”

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin ürünlerine uygulanması planlanan ek gümrük vergileri için 1 Mart olarak belirlenen tarihi “katedilen önemli mesafeyi” gerekçe göstererek uzatacağını söylemesinin piyasalardaki risk iştahını artırdığını bildirdi. Uluslararası piyasalarda emtia fiyatlarının genel olarak haftaya yükselişle başladığına dikkati çeken Memiş, altının ons fiyatında 1.337 dolar direncinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Memiş, altının gram fiyatında ise bu hafta destek seviyelerinin takip edileceğine değinerek, düşüşlerin kalıcı olmayacağını tahmin etti. Bugün veri akışı açısından sakin bir gün olacağını vurgulayan Memiş, gram altında 220 liranın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA