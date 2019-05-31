Altın haftanın son gününe artışla başladı! İşte gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları hafatanın son işlem gününe artışla başlayarak 245,6 lira seviyesinde dengelendi. Dün kapanışta çeyrek altın 398 lira, Cumhuriyet altını 1.629 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,01 düşüşle 244,2 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 31 Mayıs altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 245,6 lira

Çeyrek altın: 405 lira

Cumhuriyet altını: 1.653 lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Asya piyasalarında değer kazanan altının ons fiyatı ise 1.292 dolar seviyesinden işlem görüyor.