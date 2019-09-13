Altın kaplamalı baklavanın dilimi 5.680 TL

Başkent Cakarta’da çeşitli Türk tatlılarının satıldığı bir işletmede, dilimi bin dolara satılan baklava müşterilerin ilgisini çekiyor.

DİLİMİNİ 1000 DOLARA SATIYORUZ

Türk kültürü ve mutfağına duyduğu ilgiden dolayı Cakarta'da tatlı satışı yapılan işletme açan Irak kökenli 35 yaşındaki Abdul Rahman L Suud Alhammadi, ”Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinden baklavanın Endonezya'da bilinirliğini artırmayı amaçlıyoruz. Türk ustanın yaptığı ve malzemeleri organik 24 ayar yaprak altın kaplamalı özel baklavanının dilimini bin dolardan satıyoruz.” dedi.

LEZZETLİ BAKLAVAYI GAZİANTEP’TE BULDUM

Türkiye’de kaldığı bir yıllık sürede lezzetli baklava için birçok şehir gezdiğini dile getiren Abdurrahman, ”Kuzeyden güneye, batıdan doğuya

İstanbul, İzmir, Bodrum ve Mardin gibi birçok yeri gezdim. Yediğimde gerçekten lezzetli olan baklavayı Gaziantep’te buldum ve iş görüşmeleri sonrası buradan bir usta ile çalışmaya başladık.” ifadelerini kullandı.

Gaziantep’ten Endonezya'ya çalışmak için gelen baklava ustası Ali Çiçek, ”30 yıldır baklava işiyle uğraşıyorum. Burada birçok çeşitte baklava

üretiyoruz. Ayrıca künefe ve sütlü tatlılar da yapıyoruz. Endonezyalılara baklavayı sevdirmek istedik ve bunu da başardık.” dedi.

AA