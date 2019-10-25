İnsanlar için yatırım yapmanın en doğru yolu geçmişten bugüne hep aranmıştır. Bunun için ise en klasik ve en çok tercih edilen yöntemler altın, Dolar ve Euro olmuştur. Ancak altın özellikle bu yatırım araçlarının arasında en çok kullanılan araç olmuştur. Günümüzde değerini hiç kaybetmemiş ve oldukça değerli bir maden olan altın gücün, zenginliğin en belirgin etkenlerden biridir. Bu durumdayken de insanlar için oldukça iyi bir yatırım aracı olarak görülmektedir. Hatta birçok kişi için güvenli liman olarak adlandırılır. Bilhassa uzun dönmeli yatırım yapacak olan kişilerin başvurduğu altın için de akıllarda bir takım sorular bulunmakta. Bu sorulardan en önemlisi de altın fiyatlarındaki artış ile ilgili. İnsanlar yatırım için altın almadan önce altın fiyatlarının neye göre belirlendiğini bilmek istemektedir. Peki, altın neye göre artar? Altın fiyatlarının artmasına neden olan faktörler nelerdir? İşte bu ve bunun benzer birçok soruya cevap olabilecek nitelikte haberimizin detaylar…

ALTIN NEYE GÖRE ARTAR?

Altın fiyatları neye göre artar ya da nasıl belirlenir sorusunu sormadan önce altın fiyatlarını kim belirler sorusuna cevap aramak daha doğru olacaktır. Öncelikle altın fiyatlarının yerel olarak belirlenmediğini, tüm dünyada aynı şekilde belirlendiğini bilmek gerekir. Çünkü altın tüm dünya da işlem görmektedir. Buna göre Türkiye'de işlem bittiği saatlerde İngiltere'de, İngiltere'de bittiğinde ise Amerika'da açılır, Uzakdoğu'da açılır…24 saat boyunca hareketli olan piyasa için altın asla uyumaz diyebiliriz. İşte fiyatların belirlenmesinde de bu önemli bir etkidir. Dünyadaki ekonomik hareketler altın fiyatlarını belirler. Tabi fiyatları kimin belirlediği sorusunun cevabı ise altında en büyük paya sahip olan devletler olabilir. Amerika Birleşik Devletleri bunun başında gelir. Verilen kararlar, atılan adımlar altın fiyatlarını belirlemektedir. Ancak altının fiyatının belirlenmesi yalnızca güçlü devletlerin ekonomileri ile sınırlandırılamaz.

Ekonomik gelişmelerden sonra altın fiyatlarını belirleyen en önemli faktör arz ve taleptir. Yani talebin fazla olduğu noktada altın fiyatı da doğru orantılı bir şekilde artacaktır. Fakat sadece fiyatları etkileyen faktörleri arz ve talebe bağlamak yanlış bir çıkarım olur. Çünkü altın piyasasını etkileyen faktörler;

Tüm bunların dışında küresel jeopolitik riskler, küresel enflasyon, nakit akışı ve küresel reel faiz oranları gibi faktörlerde altın fiyatlarını belirler.